Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò ricerche in tutta Italia | sequestrato il telefono di un ragazzo

Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò il 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini.

Ancora nessuna notizia di Tatiana Tramacere, la studentessa universitaria che vive a Nardò (Lecce) scomparsa dal 24 novembre. Il telefono cellulare continua a risultare spento e le ricerche, condotte sia in Puglia sia fuori regione, non hanno portato a risultati Vai su Facebook

Lo stallo in Ucraina, la scomparsa di Tatiana Tramacere, l'ultimo saluto a Pietrangeli: i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. Vai su X

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Come scrive quotidiano.net

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: indagini tra l’ultima cena, i biglietti per l’ex e gli enigmi irrisolti - Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è scomparsa il 24 novembre tra l’ultima cena col fidanzato e un viaggio programmato per incontrare l’ex; le indagini proseguono a 360 gradi tra tabulati telefonici, ... Segnala news.fidelityhouse.eu

Tatiana Tramacere, cosa non torna nella scomparsa della ragazza di Nardò: dal fidanzato ossessivo all’amore per l’ex - È il modo più autentico che ho per esserci» scriveva prima di ... Secondo ilmessaggero.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Riporta virgilio.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Riporta fanpage.it

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò: età, il rapporto con la madre, il fidanzato e la pagina Instagram - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Riporta ilmessaggero.it