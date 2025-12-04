Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò procura indaga per istigazione al suicidio
La Procura di Lecce, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, di Nardò. La giovane è sparita dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì 24 novembre e da allora non si hanno più sue notizie. Lo riportano i media locali. I carabinieri hanno sequestrato nelle scorse ore il cellulare del 30enne romeno Dragos, amico della ragazza. Diffusa sui social una foto della ragazza. A sporgere denuncia era stata la famiglia della giovane donna, seguita sui social da oltre 54mila follower per la pagina ‘Parole in evoluzione’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa da 10 giorni da Nardò (Lecce). Le indagini dei Carabinieri si concentrano nella cerchia delle sue amicizie ? - facebook.com Vai su Facebook
Lo stallo in Ucraina, la scomparsa di Tatiana Tramacere, l'ultimo saluto a Pietrangeli: i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò/ L’appello del papà: “Chiunque sappia qualcosa lo dica” - A Storie Italiane la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che è sparita da una decina di giorni da Nardò: ecco che cosa è emerso ... Segnala ilsussidiario.net
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ricerche in tutta Italia: sequestrato il telefono di un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Secondo virgilio.it
Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dieci giorni fa - Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse ... Lo riporta msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: indagini tra l’ultima cena, i biglietti per l’ex e gli enigmi irrisolti - Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è scomparsa il 24 novembre tra l’ultima cena col fidanzato e un viaggio programmato per incontrare l’ex; le indagini proseguono a 360 gradi tra tabulati telefonici, ... Secondo news.fidelityhouse.eu
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di ... Da tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Secondo virgilio.it