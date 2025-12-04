Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò e trovata morta carabinieri dall' ex Dragos che l' aveva vista per ultimo

Notizie.virgilio.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovata senza vita Tatiana Tramacere, scomparsa il 24 novembre. L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tatiana tramacere scomparsa a nard242 e trovata morta carabinieri dall ex dragos che l aveva vista per ultimo

© Notizie.virgilio.it - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò e trovata morta, carabinieri dall'ex Dragos che l'aveva vista per ultimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

tatiana tramacere scomparsa nard242Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Segnala tg24.sky.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere, possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: carabinieri a casa di Dragos - Approfondita perquisizione in casa del 30enne che per ultimo ha visto la giovane. Si legge su quotidiano.net

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò e trovata morta, carabinieri dall'ex Dragos che l'aveva vista per ultimo - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, ascoltato dagli inquirenti ... Riporta virgilio.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, ricerche in tutta Italia: sequestrato il telefono di un ragazzo - Le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza ucraina di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre, sono in corso in tutta Italia: le indagini. Segnala virgilio.it

tatiana tramacere scomparsa nard242Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò/ L’appello del papà: “Chiunque sappia qualcosa lo dica” - A Storie Italiane la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che è sparita da una decina di giorni da Nardò: ecco che cosa è emerso ... Riporta ilsussidiario.net

tatiana tramacere scomparsa nard242Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dieci giorni fa - Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Scomparsa Nard242