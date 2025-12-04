Tatiana Tramacere possibile svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò | carabinieri a casa di Dragos
Roma, 4 dicembre 2025 – Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris sta per entrare a casa del 30enne Dragos-Ioan Gheormescu per una approfondita perquisizione. Dragos è l'ultima persona che avrebbe visto Tatiana Tramacere il giorno della sua scomparsa da Nardò il 24 novembre. Da allora non si hanno più notizie di lei. All'esterno dell'abitazione di Dragos è arrivato anche il fratello di Tatiana, Vladimir, che piange disperatamente. Gli inquirenti non escludono nessuna pista sulla sorte della 27enne, ma la famiglia non crede all'ipotesi di un allontanamento volontario. Dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza le risposte sul caso di Tatiana, di cui sono perse le tracce il pomeriggio del 24 novembre scorso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
