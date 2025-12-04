Tatiana Tramacere morta trovato il corpo in un campo Carabinieri a casa di Dragos l' ultimo a vederla

Ilmessaggero.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Lo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

tatiana tramacere morta trovato il corpo in un campo carabinieri a casa di dragos l ultimo a vederla

© Ilmessaggero.it - Tatiana Tramacere morta, trovato il corpo in un campo. Carabinieri a casa di Dragos, l'ultimo a vederla

News recenti che potrebbero piacerti

tatiana tramacere morta trovato«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Si legge su leggo.it

tatiana tramacere morta trovatoTatiana trovata morta, fermato Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Lo riporta msn.com

tatiana tramacere morta trovatoNardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Morta Trovato