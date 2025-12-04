Tatiana Tramacere lite con l’amico Dragos prima di sparire | Ma dovevamo rivederci il giorno dopo

L’uomo è una delle persone a cui è stato sequestrato il telefono, gli investigatori hanno anche ispezionato il suo garage: è stato l’ultimo a vedere Tatiana nel parco Raho di Nardò, vicino casa della 27enne, prima che sparisse. Ieri a “Chi l’ha visto” la sua intervista. 🔗 Leggi su Repubblica.it

