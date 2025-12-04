Tatiana Tramacere indagato Dragos ultimo ad averla vista | è in caserma | Gli amici

La 27enne di Nardò è scomparsa il 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce: i militari in casa dell'uomo che l'ha vista per ultimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l'ha vista per l'ultima volta

Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese

Tatiana Tramacere, svolta sulla scomparsa della 27enne di Nardò: Dragos indagato - Il 30enne è accusato di istigazione al suicidio, gli investigatori del Ris stanno perquisendo la sua abitazione

Chi è Dragos Gheormescu, l'ultimo ad aver visto Tatiana Tramacere: 30enne, operaio, è indagato per istigazione al suicidio - " aveva detto di aver incontrato Tatiana lunedì sera: "Lei doveva partire, le proposi di accompagnarla a Brescia".

Dragos-Ioan Gheormescu, chi è l'amico di Tatiana Tramacere indagato. L'ultimo incontro e la lite, la folla : « Lasciatelo a noi - Ioan Gheormescu è il 30enne romeno trapiantato a Nardò indagato per istigazione al suicidio: è l'ultimo ad aver

Tatiana Tramacere eltunése: Dragos-Ioan Gheormescu ügyében nyomozás folyik, új fejlemények és leleplezések - Le indagini sulla misteriosa scomparsa di Tatiana Tramacere si focalizzano su Dragos-

Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda, era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò.

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Indagato Dragos, l'ultimo ad averla vista - Della 27enne di Nardò si erano perse le tracce il 24 novembre: Dragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato