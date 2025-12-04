Tatiana Tramacere è viva la 27enne scomparsa per 10 giorni era in una mansarda | Da capire se era là costretta o no

Open.online | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere è stata trovata viva ed è in buone condizioni di salute. I carabinieri l’hanno ritrovata in una mansarda a Nardò, in provincia di Lecce, la cittadina in cui vive e da cui era scomparsa lo scorso 24 novembre. La ragazza sarebbe stata tenuta sotto sequestro in una mansarda. Secondo le prime ipotesi, si sarebbe sempre trovata a Nardò, nello stesso stabile in cui vive Dragos-Ioan Gheormescu, l’ultimo ad averla incontrata. Sul posto è arrivato il personale del 118 per verificare le condizioni di salute della ragazza. Nessuna ipotesi esclusa. È poi il colonnello dei carabinieri Andrea Siazzu, uscendo dalla casa in cui è stata ritrovata la ragazza, a confermare che «Tatiana è viva, sta bene e in apparenti condizioni di buona salute». 🔗 Leggi su Open.online

