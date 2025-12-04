Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene
. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. D ragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato dalla Procura di Lecce e sarà ascoltato a breve dal magistrato e dai Carabinieri del comando provinciale, che nel tardo pomeriggio si sono recati nella sua abitazione. Il reato ipotizzato al momento è istigazione al suicidio. Non trova conferma la notizia secondo cui sarebbe stato trovato il corpo senza vita della ragazza nelle campagne tra Nardò e il vicino comune di Galatone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l’ha vista per l’ultima volta Vai su X
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Riporta tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa, possibile svolta: carabinieri in casa dell'amico Dragos. È l'ultima persona ad averla vista - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Si legge su affaritaliani.it
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ilmessaggero.it
Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa dieci giorni fa - Dopo la denuncia dei genitori, la Prefettura ha attivato la procedura di ricerca per persone scomparse ... Secondo msn.com
Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò: età, il rapporto con la madre, il fidanzato e la pagina Instagram - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Secondo ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò - Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell'amico che aveva incontrato poche ore prima della scomp ... Come scrive msn.com