Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene Indagato Dragos l' ultimo ad averla vista

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. D ragos Gheromescu, 30enne amico della ragazza che sarebbe stato l'ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è indagato dalla Procura di Lecce e sarà ascoltato a breve dal magistrato e dai Carabinieri del comando provinciale, che nel tardo pomeriggio si sono recati nella sua abitazione. Il reato ipotizzato al momento è istigazione al suicidio. Non trova conferma la notizia secondo cui sarebbe stato trovato il corpo senza vita della ragazza nelle campagne tra Nardò e il vicino comune di Galatone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

