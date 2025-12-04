Sono terminate le lunghissime ore di angoscia per la famiglia di Tatiana Tramacere. La giovane di 27 anni di Nardo, di cui si erano perse le tracce il pomeriggio del 24 novembre scorso, è stata trovata viva e sta bene. I carabinieri l'hanno trovata nella mansarda del suo amico, il 30enne. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos