Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene | era nella mansarda dell' amico Dragos

Today.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminate le lunghissime ore di angoscia per la famiglia di Tatiana Tramacere. La giovane di 27 anni di Nardo, di cui si erano perse le tracce il pomeriggio del 24 novembre scorso, è stata trovata viva e sta bene. I carabinieri l'hanno trovata nella mansarda del suo amico, il 30enne. 🔗 Leggi su Today.it

tatiana tramacere 232 stata trovata viva e sta bene era nella mansarda dell amico dragos

© Today.it - Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tatiana tramacere 232 stataTatiana Tramacere &#232; stata trovata viva e sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. rainews.it scrive

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Come scrive ansa.it

tatiana tramacere 232 stataNardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Secondo tg24.sky.it

tatiana tramacere 232 stataTatiana Tramacere scomparsa, possibile svolta: carabinieri in casa dell'amico Dragos. È l'ultima persona ad averla vista - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Scrive affaritaliani.it

tatiana tramacere 232 stataTatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ilmessaggero.it

Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò - Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell'amico che aveva incontrato poche ore prima della scomp ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere 232 Stata