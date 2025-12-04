Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene | era nella mansarda dell' amico Dragos
Sono terminate le lunghissime ore di angoscia per la famiglia di Tatiana Tramacere. La giovane di 27 anni di Nardo, di cui si erano perse le tracce il pomeriggio del 24 novembre scorso, è stata trovata viva e sta bene. I carabinieri l'hanno trovata nella mansarda del suo amico, il 30enne. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l’ha vista per l’ultima volta Vai su X
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. rainews.it scrive
Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Come scrive ansa.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. Secondo tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa, possibile svolta: carabinieri in casa dell'amico Dragos. È l'ultima persona ad averla vista - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Scrive affaritaliani.it
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Lo riporta ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò - Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell'amico che aveva incontrato poche ore prima della scomp ... Segnala msn.com