Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene | Era in casa di Dragos
«Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene». Lo apprende Ansa da fonti inquirenti. I carabinieri l'hanno trovata in uno stanzino attiguo alla mansarda dove vive. 🔗 Leggi su Leggo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Scomparsa di Tatiana Tramacere, in caserma il 30enne che l’ha vista per l’ultima volta Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Scrive rainews.it
Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Secondo ansa.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - Alcune risposte sul caso potrebbero arrivare dalle analisi dei tabulati telefonici, delle chat e delle telecamere di videosorveglianza. tg24.sky.it scrive
Tatiana Tramacere scomparsa, possibile svolta: carabinieri in casa dell'amico Dragos. È l'ultima persona ad averla vista - La cena con il fidanzato, i biglietti del treno per andare a trovare l'ex, il ragazzo conosciuto da poco, i dubbi dell'amica: la scomparsa di ... Si legge su affaritaliani.it
Tatiana Tramacere scomparsa, carabinieri a casa del 30enne che l'ha vista per ultimo. L'incontro al parco e la «piccola discussione» - Il reparto investigativo speciale dei carabinieri Ris a casa del 30enne Dragos- Scrive ilmessaggero.it
Tatiana Tramacere, cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò - Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare dell'amico che aveva incontrato poche ore prima della scomp ... Si legge su msn.com