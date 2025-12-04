Tatiana Tramacere è stata trovata morta

Si è chiusa nel modo più tragico la vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre scorso. In questi minuti, il suo corpo è stato ritrovato in Contrada Fumo Nero a Galatone, come riportato dal Quotidiano di Puglia. La giovane poetessa dagli occhi azzurri, la cui immagine aveva campeggiato per giorni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere è stata trovata morta

