Tatiana Tramacere è scomparsa da 10 giorni | aperto fascicolo per istigazione al suicidio

Gli investigatori avrebbero deciso di sequestrare lo smartphone di un ragazzo di 30 anni che avrebbe incontrato Tatiana Tramacere la sera del 24 novembre e che sarebbe stato l'ultimo a incontrarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere è scomparsa da 10 giorni: aperto fascicolo per istigazione al suicidio

Argomenti simili trattati di recente

Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa da 10 giorni da Nardò (Lecce). Le indagini dei Carabinieri si concentrano nella cerchia delle sue amicizie ? - facebook.com Vai su Facebook

Lo stallo in Ucraina, la scomparsa di Tatiana Tramacere, l'ultimo saluto a Pietrangeli: i titoli sui principali quotidiani del Paese oggi in edicola. Vai su X

Le ultime notizie sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato» - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. Lo riporta msn.com

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò/ L’appello del papà: “Chiunque sappia qualcosa lo dica” - A Storie Italiane la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che è sparita da una decina di giorni da Nardò: ecco che cosa è emerso ... Da ilsussidiario.net

RICERCHE Scomparsa di Tatiana Tramacere: dieci giorni di ricerche senza sosta - La giovane, alta 155 cm, capelli rossi lisci e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio. Secondo statoquotidiano.it

Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di ... Riporta tg24.sky.it

Tatiana Tramacere, dal lavoro digitale alle lezioni di psicologia: chi è la giovane scomparsa da Nardò - Capelli rossi e occhi azzurri, Tatiana lavora nel digitale ed è molto attiva sui social. Riporta affaritaliani.it

La scomparsa di Tatiana Tramacere: l’ultima cena, i biglietti per Brescia e i timori della famiglia - Gli inquirenti indagano su più fronti, mentre la famiglia teme che alla 27enne di Nardò, nel Leccese, sia accaduto qualcosa e lancia un appello: "Tatiana, torna a casa" ... Riporta msn.com