Tatiana Tramacere è morta | i sospetti sono tutti sull' amico Dragos l' ultimo ad averla vista Il fratello in lacrime

Leggo.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane, come riporta il Quotidiano di Puglia, sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada. 🔗 Leggi su Leggo.it

tatiana tramacere 232 mortaTatiana Tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), &#232; scomparsa lo scorso 24 novembre. Da msn.com

