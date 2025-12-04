Tatiana Tramacere cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò
Continuano senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò, in provincia di Lecce, dallo scorso 24 novembre. La procura del capoluogo pugliese ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per istigazione al suicidio. Come conferma l'Ansa, gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare di un 30enne romeno, Dragos Gheormescu, che sarebbe stata l'ultima persona ad incontrare la ragazza. Le ultime ore. Stando a quanto ricostruito sinora, alle ore 15.30 di lunedì 24 novembre, Tatiana ha salutato i genitori dicendo loro che sarebbe andata al lavoro. Quando è uscita di casa indossava un paio di jeans chiari e un cappotto di colore grigio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Tatiana Tramacere è scomparsa il 24 novembre. Esattamente dieci giorni fa. La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Ha salutato i suoi genitori, Rino e Ornella, alle 15.30, dicendo che andava a lavoro. Tuttavia sembra che in sera - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l'ultima cena con il fidanzato e i biglietti presi per tornare dall'ex. Cosa sappiamo - Per cercare di rintracciare Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il ... Lo riporta msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò/ L’appello del papà: “Chiunque sappia qualcosa lo dica” - A Storie Italiane la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne che è sparita da una decina di giorni da Nardò: ecco che cosa è emerso ... Riporta ilsussidiario.net
Salento, Tatiana scomparsa da dieci giorni: sequestrato il cellulare di un amico. Aperta inchiesta per istigazione al suicidio - Cresce la preoccupazione e scatta l'inchiesta sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, scomparsa dalla sua abitazione nel pomeriggio di lunedì ... Riporta quotidianodipuglia.it
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di ... Segnala tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, il telefono spento e l'ultima poesia sui social: «Ci lega un filo invisibile». Cosa sappiamo - È giallo sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce, di cui non si ... Scrive msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Lo riporta msn.com