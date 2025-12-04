Tatiana Tramacere cosa sappiamo della 27enne scomparsa a Nardò

Continuano senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò, in provincia di Lecce, dallo scorso 24 novembre. La procura del capoluogo pugliese ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato per istigazione al suicidio. Come conferma l'Ansa, gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare di un 30enne romeno, Dragos Gheormescu, che sarebbe stata l'ultima persona ad incontrare la ragazza. Le ultime ore. Stando a quanto ricostruito sinora, alle ore 15.30 di lunedì 24 novembre, Tatiana ha salutato i genitori dicendo loro che sarebbe andata al lavoro. Quando è uscita di casa indossava un paio di jeans chiari e un cappotto di colore grigio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

