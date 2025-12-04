Tatiana si cerca ancora il corpo in caserma Dragos La diretta

Ilmattino.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Tutti i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

tatiana si cerca ancora il corpo in caserma dragos la diretta

© Ilmattino.it - Tatiana, si cerca ancora il corpo, in caserma Dragos. La diretta

Altri contenuti sullo stesso argomento

tatiana cerca corpo casermaTatiana Tramacere, si cerca il corpo nei campi. Portato in caserma il 30enne Dragos, è indagato - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne ... Riporta msn.com

tatiana cerca corpo casermaScomparsa Tatiana Tramacere, ricerche serrate per trovare il corpo: fermato l’amico Dragos - I Carabinieri concentrano le indagini sull’ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo. Secondo notizie.it

tatiana cerca corpo casermaTatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Cerca Corpo Caserma