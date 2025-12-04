Tatiana si cerca ancora il corpo in caserma Dragos La diretta
Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre scorso. Tutti i. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
A La Vita in diretta un punto sulla scomparsa di Tatiana, cercata in tutta Italia. Abbiamo ascoltato l'appello dei genitori e discusso i nuovi elementi emersi, come il viaggio programmato per andare dall'ex.
Tatiana Tramacere, si cerca il corpo nei campi. Portato in caserma il 30enne Dragos, è indagato - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in Contrada Fumo Nero a Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne ...
Scomparsa Tatiana Tramacere, ricerche serrate per trovare il corpo: fermato l'amico Dragos - I Carabinieri concentrano le indagini sull'ultimo che ha visto la giovane scomparsa Tatiana Tramacere, mentre a Galatone proseguono le ricerche del corpo.
Tatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa.