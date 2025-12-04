Tatiana scomparsa svolta nelle indagini | sequestrato tutto

Tvzap.it | 4 dic 2025

Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre, continua a essere al centro di un caso che sta assumendo rilevanza nazionale. Le ricerche non accennano a fermarsi e si sono ampliate ben oltre i confini della provincia. Le autorità investigative, con il passare dei giorni, sembrano sempre più scettiche rispetto all’ipotesi di un allontanamento volontario. Una posizione che trova pieno sostegno nei familiari e negli amici della giovane: secondo chi l’ha conosciuta, Tatiana non avrebbe mai fatto perdere le proprie tracce senza avvisare nessuno, dato che era solita comunicare costantemente i propri spostamenti e mantenere il telefono cellulare acceso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

