Tatiana Tramacere, scomparsa a Nardò lo scorso 24 novembre, continua a essere al centro di un caso che sta assumendo rilevanza nazionale. Le ricerche non accennano a fermarsi e si sono ampliate ben oltre i confini della provincia. Le autorità investigative, con il passare dei giorni, sembrano sempre più scettiche rispetto all’ipotesi di un allontanamento volontario. Una posizione che trova pieno sostegno nei familiari e negli amici della giovane: secondo chi l’ha conosciuta, Tatiana non avrebbe mai fatto perdere le proprie tracce senza avvisare nessuno, dato che era solita comunicare costantemente i propri spostamenti e mantenere il telefono cellulare acceso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tatiana scomparsa, svolta nelle indagini: sequestrato tutto