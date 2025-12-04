Tatiana scomparsa nel nulla | tre uomini al centro delle indagini Non si è allontanata volontariamente

Sono passati dieci giorni dalla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 anni, svanita la sera del 24 novembre dopo essere uscita dalla casa di famiglia a Nardò (Lecce). Da allora, nessuna traccia. La famiglia vive nell’angoscia e respinge con forza l’ipotesi dell’allontanamento volontario, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, al momento contro ignoti. Il fratello Vladimir, intervistato dal Tg3, è certo che Tatiana non abbia scelto di allontanarsi: «Era serena, vivace, la Tatiana di sempre. Non posso credere che si sia tolta la vita». Nessun segnale, dice, lasciava presagire un gesto estremo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

