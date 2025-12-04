Tatiana scomparsa l’incredibile gesto della folla al momento del ritrovamento
Tatiana Tramacere, l’epilogo più bello ed emozionante. Sono stati giorni difficili, pieni di tensione e cattivi pensieri. Ad un certo punto, dopo ben dieci giorni di silenzio, l’idea che la 27enne potesse aver fatto una brutta fine ha iniziato a diffondersi. Ed è diventata più di un’idea, quando, nella serata del 4 dicembre, è circolata la notizia del ritrovamento di un cadavere a Nardò. Ma, fortunatamente, le forze dell’ordine hanno smentito l’ipotesi peggiore: “Voci infondate” hanno fatto sapere i carabinieri. Poi, inaspettato, come un miracolo, ecco le parole più belle: “ Tatiana è stata ritrovata, è viva “. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
