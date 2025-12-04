Tatiana scomparsa le immagini delle telecamere al setaccio Il fratello | Non conosciamo Dragos Video

Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Le indagini proseguono ma si teme il peggio. All'indomani dell'apertura dell'inchiesta per "istigazione al. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tatiana scomparsa, le immagini delle telecamere al setaccio. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» Video

MattinaRai1. . Sono ore di apprensione per Tatiana Tremacere, scomparsa nel nulla a Nardó. Il drammatico appello in diretta a #StorieItaliane del papà e del fratello affinché si faccia viva con i familiari. - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana scomparsa da 10 giorni, la madre accusa il ragazzo che frequentava: «Era ossessionato» Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò, l’ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia - Le operazioni sono state estese in tutta Italia mentre a Nardò le forze dell’ordine stanno visionando le immagini ... Lo riporta fanpage.it

Tatiana Tramacere scomparsa da giorni: ricerche in corso e nuove piste investigative - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: ricerche in corso e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social. Da notizie.it

Scomparsa Tatiana Tramacere, la ragazza aveva i biglietti del treno per Brescia - Indagini concentrate anche sul possibile viaggio a Brescia, città legata all’ex fidanzato. Riporta quibrescia.it

RICERCHE Scomparsa di Tatiana Tramacere: dieci giorni di ricerche senza sosta - La giovane, alta 155 cm, capelli rossi lisci e occhi azzurri, al momento della scomparsa indossava jeans e un cappotto grigio. statoquotidiano.it scrive

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò a 27 anni, ricerche in tutta Italia - Proseguono senza sosta le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre dopo essere uscita di ... Segnala internapoli.it

L’ultima poesia di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa a Nardò: “Sentivo sempre il tuo respiro” - Tre giorni prima di far perdere le proprie tracce, la 27enne avrebbe postato dei versi che parlano di un “filo invisibile”. quotidiano.net scrive