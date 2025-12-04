Tatiana scomparsa l' amico fermato per istigazione suicidio

AGI - Dragos Ioan Gheormescu è formalmente indagato dalla procura di Lecce, per istigazione a suicidio nell'ambito delle indagini per la scomparsa della 27enne di Nardò, Tatiana Tramacere, irreperibile dal 24 novembre scorso, dopo essere uscita di casa nel pomeriggio dicendo di essere diretta a Lecce per lavoro. Gheormescu, trentenne di origini rumene, e Tatiana Tramacere erano conoscenti e, secondo le dichiarazioni dell'uomo, i due si sarebbero visti per l'ultima volta la sera del 24 novembre nei pressi del parco Raho, nel centro di Nardò. Il trentenne sarebbe in stato di fermo, mentre i carabinieri del Ris sono impegnati nei rilievi all'interno della sua abitazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Tatiana scomparsa, l'amico fermato per istigazione suicidio

