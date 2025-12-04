News tv. Tatiana scomparsa, l’accusa shock della madre: “Era ossessionato”. A chi si riferisce – La storia prende forma lentamente, in un crescendo di inquietudine. Una routine interrotta, un’assenza improvvisa, i giorni che passano senza notizie e la preoccupazione che cresce di ora in ora. È questo lo scenario che circonda la scomparsa di una giovane donna del Leccese, svanita nel nulla lo scorso 24 novembre. In un primo momento si era pensato a un allontanamento volontario, forse una pausa, un momento di respiro. Ma col passare del tempo quell’ipotesi ha iniziato a scricchiolare. E oggi la situazione appare decisamente più complessa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tatiana scomparsa, l’accusa shock della madre a “La vita in diretta”: “Era ossessionato”