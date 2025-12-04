Un colpo di scena inatteso ha ribaltato il quadro delle ricerche: Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre, è stata ritrovata viva dai carabinieri in una mansarda. La giovane, secondo fonti investigative, sarebbe stata sequestrata e trattenuta contro la propria volontà, e il suo ritrovamento è avvenuto nel momento cruciale delle operazioni, dopo ore di perlustrazioni serrate e movimenti sospetti registrati nella zona. Il fermo di Dragos-Ioan Gheormescu. Gli investigatori hanno immediatamente indirizzato l’attenzione su Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, operaio di origine romena, già noto come l’ultima persona ad aver visto Tatiana il giorno della scomparsa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Tatiana scomparsa, la lieta notizia: è stata trovata viva!