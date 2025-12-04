Tatiana scomparsa immagini delle telecamere e interrogatori Il fratello | Non conosciamo Dragos Video

Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Le indagini proseguono ma si teme il peggio. All'indomani dell'apertura dell'inchiesta per "istigazione al. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Tatiana scomparsa, immagini delle telecamere e interrogatori. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» Video

Tatiana Tramacere, 27 anni, è scomparsa da 10 giorni da Nardò (Lecce). Le indagini dei Carabinieri si concentrano nella cerchia delle sue amicizie ? - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana scomparsa da 10 giorni, la madre accusa il ragazzo che frequentava: «Era ossessionato» Vai su X

Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta per "istigazione al suicidio" e il sequestro del cellulare di u ... Segnala msn.com

Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò, l’ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia - Le operazioni sono state estese in tutta Italia mentre a Nardò le forze dell’ordine stanno visionando le immagini ... Segnala fanpage.it

Tatiana scomparsa, le immagini delle telecamere al setaccio. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» video - Così Wladimir il fratello di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò, in provincia ... Scrive msn.com

Scomparsa Tatiana Tramacere, la ragazza aveva i biglietti del treno per Brescia - Indagini concentrate anche sul possibile viaggio a Brescia, città legata all’ex fidanzato. Da quibrescia.it

Tatiana Tramacere scomparsa da giorni: ricerche in corso e nuove piste investigative - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: ricerche in corso e indagini sui suoi ultimi spostamenti e post sui social. Da notizie.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, il fratello: “Non è allontanamento volontario” - La Procura di Lecce, che coordina le indagini, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio in relazione alla scomparsa di Tatiana Tramacere, 27 ... Da msn.com