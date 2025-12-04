Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos

Ritrovata Tatiana, viva. La notizia che in tanti aspettavano è arrivata, mettendo fine a giorni di angoscia e apprensione. Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre, è stata trovata viva dai carabinieri. Era trattenuta – o nascosta – in uno stanzino ricavato nella mansarda dell’abitazione del 30enne rumeno Dragos Ioan Ghermescu. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos

Altre letture consigliate

la Repubblica. . Al momento dell'annuncio che Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò della quale non si avevano notizie dal 24 novembre, è stata ritrovata viva è scattato l'applauso della folla assiepata davanti all'abitazione dell'amico dove i carabinieri si era - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana, la ragazza scomparsa, è stata ritrovata viva nella soffitta dell’appartamento di Dragos e sta bene. #Tg1 Vai su X

Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri - Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte ... Lo riporta rtl.it

Tatiana Tramacere ritrovata viva: sta bene - La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata in serata. Riporta msn.com

Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva e sta bene: svolta nell'indagine - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Si legge su virgilio.it

Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos - Inizialmente si era diffusa la notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita, ma il comandante provinciale dei carabinieri ha definito le voci: ... Scrive today.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: «Era in casa di Dragos» - «Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene». Da msn.com