Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos

Lidentita.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovata Tatiana, viva. La notizia che in tanti aspettavano è arrivata, mettendo fine a giorni di angoscia e apprensione. Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre, è stata trovata viva dai carabinieri. Era trattenuta – o nascosta – in uno stanzino ricavato nella mansarda dell’abitazione del 30enne rumeno Dragos Ioan Ghermescu. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di dragos

© Lidentita.it - Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos

Altre letture consigliate

tatiana ritrovata viva stanzinoTatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri - Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte ... Lo riporta rtl.it

tatiana ritrovata viva stanzinoTatiana Tramacere ritrovata viva: sta bene - La svolta nel caso sulla scomparsa della studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre è arrivata in serata. Riporta msn.com

tatiana ritrovata viva stanzinoSospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva e sta bene: svolta nell'indagine - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Si legge su virgilio.it

tatiana ritrovata viva stanzinoTatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: era nella mansarda dell'amico Dragos - Inizialmente si era diffusa la notizia del ritrovamento del suo corpo privo di vita, ma il comandante provinciale dei carabinieri ha definito le voci: ... Scrive today.it

tatiana ritrovata viva stanzinoTatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene: «Era in casa di Dragos» - «Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene». Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Ritrovata Viva Stanzino