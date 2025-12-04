Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos Il papà | È un Natale anticipato

Ritrovata Tatiana, viva. La notizia che in tanti aspettavano è arrivata, mettendo fine a giorni di angoscia e apprensione. Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre, è stata trovata viva dai carabinieri. Era trattenuta – o nascosta – in uno stanzino ricavato nella mansarda dell’abitazione del 30enne rumeno Dragos Ioan Ghermescu. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tatiana ritrovata viva in uno stanzino a casa di Dragos. Il papà: “È un Natale anticipato”

