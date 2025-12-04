Tatiana ritrovata viva chi è Dragos Gheormescu | tutto sull’amico ora interrogato
Una giornata convulsa ha segnato l’evoluzione delle indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita il 24 novembre e ritrovata per fortuna viva e in buona condizione nella mansarda di una casa nelle campagne tra Nardò e Galatone. I carabinieri stanno interrogando Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, operaio di origine romena e ultima persona ad aver visto la giovane orima della sparizione. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di Dragos Gheormescu, 30 anni, l’ultimo ad aver visto Tatiana prima della sparizione. L’uomo è stato accompagnato in caserma per un nuovo interrogatorio, mentre la sua casa è stata sottoposta a una lunga e complessa perquisizione da parte del RIS. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
la Repubblica. . Al momento dell'annuncio che Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò della quale non si avevano notizie dal 24 novembre, è stata ritrovata viva è scattato l'applauso della folla assiepata davanti all'abitazione dell'amico dove i carabinieri si era - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana, la ragazza scomparsa, è stata ritrovata viva nella soffitta dell’appartamento di Dragos e sta bene. #Tg1 Vai su X
Sospiro di sollievo per Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, trovata viva e sta bene: svolta nell'indagine - L’ultima persona a vederla è Dragos Gheormescu, interrogato dagli inquirenti. Secondo virgilio.it
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda di Nardò: “Sta bene”. L’ipotesi del sequestro - Secondo quanto si apprende da fonti inquirenti, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre era stata sequestrata. Segnala ilfattoquotidiano.it
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Scrive avvenire.it
Tatiana Tramacere è viva, era in una mansarda a Nardò, è stata trovata dai carabinieri - Della 27enne non si avevano notizie dal 24 novembre, nelle scorse ore era stata diffusa la notizia della sua morte ... rtl.it scrive
Tatiana Tramacere trovata viva, sta bene. Era stata sequestrata - Trovata dai carabinieri in una mansarda nella cittadina leccese (ANSA) ... ansa.it scrive
Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a Nardò. Secondo msn.com