Tatiana ritrovata viva chi è Dragos Gheormescu | tutto sull’amico ora interrogato

Una giornata convulsa ha segnato l’evoluzione delle indagini sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò sparita il 24 novembre e ritrovata per fortuna viva e in buona condizione nella mansarda di una casa nelle campagne tra Nardò e Galatone. I carabinieri stanno interrogando Dragos-Ioan Gheormescu, 30 anni, operaio di origine romena e ultima persona ad aver visto la giovane orima della sparizione. I carabinieri sono intervenuti nell’abitazione di Dragos Gheormescu, 30 anni, l’ultimo ad aver visto Tatiana prima della sparizione. L’uomo è stato accompagnato in caserma per un nuovo interrogatorio, mentre la sua casa è stata sottoposta a una lunga e complessa perquisizione da parte del RIS. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

