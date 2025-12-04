Tatiana è viva l’abbiamo trovata lì L’annuncio è appena arrivato | esplode la gioia
Urla, sirene e una folla in strada: la tensione a Nardò, in questa notte, si può tagliare col coltello. Nessuno immaginava cosa stesse davvero per accadere dietro quella porta chiusa, mentre la speranza e la paura si rincorrevano tra le lacrime di una famiglia ormai allo stremo. Un blitz improvviso, un’indagine che si trascinava da giorni e poi – quando nessuno osava più pronunciarlo ad alta voce – il colpo di scena che ha stravolto la città. Tatiana Tramacere, 27 anni, scomparsa nel nulla undici giorni prima, viene ritrovata viva. Ed è in quel momento che la cronaca si trasforma in liberazione collettiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
ULTIM'ORA - Tatiana, la 27enne scomparsa in Puglia. Smentita la notizia della morte: è stata trovata viva - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana Tramacere, è stata trovata viva la ragazza scomparsa a Nardò: sta bene. Era stata sequestrata - telebari.it/apertura/23501… - #Bari #Notizie #News Vai su X
