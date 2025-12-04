Tatiana è viva e sta bene | ritrovata la ragazza scomparsa 11 giorni fa a Nardò
Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
MattinaRai1. . Sono ore di apprensione per Tatiana Tremacere, scomparsa nel nulla a Nardó. Il drammatico appello in diretta a #StorieItaliane del papà e del fratello affinché si faccia viva con i familiari. - facebook.com Vai su Facebook
Trovata viva Tatiana, la 27enne scomparsa da 10 giorni - L'avviso diffuso dalla Protezione Civile per la ricerca di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa, che vive a Nardò, in provincia di Lecce, e di cui non si hanno più notizie da lunedì 24 novembre, 2 ... Da avvenire.it
Tatiana è stata trovata viva, sta bene - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Riporta giornaledibrescia.it