Tatiana è viva e sta bene | ritrovata la ragazza scomparsa 11 giorni fa a Nardò

Quotidianodipuglia.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. Era stata sequestrata. I carabinieri l'hanno trovata in una mansarda a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

