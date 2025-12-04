Tatiana è viva e sta bene | ritrovata la ragazza scomparsa 11 giorni fa a Nardò Allontamento volontario Video

Tatiana Tramacere è stata trovata viva e sta bene. Lo si apprende da fonti inquirenti. La 27enne trasportata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per tutti gli accertamenti del caso ha.

Carabinieri, capire se Tatiana costretta o era sua volontà - Lasciateci lavorare per comprendere se era in uno stato di costrizione o se era una sua volontà": lo ha detto il colonnello Andrea Siazzu lasciando la casa in cui è stata trovata stasera Tatiana ... ansa.it scrive

