Tasso di occupazione Agrigento bene ma non troppo | è quarta fra le province dell' Isola

La Sicilia raggiunge un traguardo storico: per la prima volta più della metà dei cittadini in età lavorativa risulta occupata. A rivelarlo è il ventesimo rapporto annuale di Confartigianato Imprese, “Galassia Impresa, l’espansione dell’universo produttivo italiano”, che fotografa un cambio di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tasso di occupazione, Agrigento bene... ma non troppo: è quarta fra le province dell'Isola

News recenti che potrebbero piacerti

La realtà batte la propaganda della sinistra e di Landini. A ottobre il tasso di occupazione ha toccato il 62,7%, nuovo massimo storico. Le misure del governo Meloni funzionano: più lavoro, più crescita, più stabilità. - facebook.com Vai su Facebook

Nel 2024 tasso di occupazione dei laureati 25-64enni 84,7% (87,8% Ue27), tra i 30-34enni 84,9% (89,2% Ue27) istat.it/comunicato-sta… #istat Vai su X

Rapporto Censis: bene l’occupazione, ma i redditi calano - Da un lato i segnali non incoraggianti circa l’andamento del pil, dall’altro il ciclo dell’occupazione che mostra ancora segnali positivi. Da milanofinanza.it

Tasso di occupazione, nel primo trimestre al 62,7%: +141mila occupati. I dati Istat - Rispetto al trimestre precedente, gli occupati sono aumentati di 141mila unità (+0,6%), per un totale di 24 milioni e 186mila persone. Riporta tg24.sky.it

Lavoro, maggio da record per l'occupazione: forte riduzione degli inattivi. Così bene solo nel 2004 - In Italia a maggio risultavano occupati 24,3 milioni di lavoratori, un numero record dall'inizio delle serie storiche (2004) e quasi 1,3 milioni in più rispetto al periodo precedente la pandemia ... Da rainews.it

Lavoro, tasso di occupazione al 62,5% (+1,5%) nel 2024: 352mila unità in più - Nel 2024, segnala l'Istat, si intensifica, rispetto al 2023, la riduzione del numero di persone in cerca di occupazione (- tg24.sky.it scrive

Istat, record per il tasso di occupazione al 62,2% , disoccupazione ai minimi al 6,8% - Nel secondo trimestre gli occupati aumentano rispetto al trimestre precedente di 124mila unità (+0,5%), con la crescita dei dipendenti a tempo indeterminato (+0,9%) e degli indipendenti (+0,7%) e il ... Secondo ansa.it

L’occupazione cresce, ma l’Italia è ultima nell’Ue. Male giovani e donne - Sono le ultime tabelle pubblicate da Eurostat a dire che l’occupazione in Italia sta crescendo, ma ad ... Secondo repubblica.it