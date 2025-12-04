Tassa sugli imbarchi non si partirà a inizio anno

Genovatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Genova, Silvia Salis, insieme al vicesindaco Alessandro Terrile, ha ricevuto mercoledì pomeriggio a Palazzo Tursi i rappresentanti di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Confitarma, Assarmatori, Clia, Assagenti, Stazioni Marittime e Confindustria Genova per un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

tassa imbarchi partir224 inizioAumento dell’Irpef e tassa sugli imbarchi, le novità del bilancio del Comune di Genova - "Questo bilancio è fortemente impattato dalla situazione di Amt, per la quale abbiamo accantonato 15 milioni di euro sulla parte corrente per il 2026”, ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Tassa Imbarchi Partir224 Inizio