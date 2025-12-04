Taskless lancia Komanda | l' AI responsabile dell’aumento di fatturato di centinaia di ristoranti italiani che fanno asporto e domicilio

Una nuova tecnologia sviluppata in Italia sta rivoluzionando il modo in cui pizzerie, ristoranti e locali da asporto gestiscono telefonate e ordini nelle ore di punta. Negli ultimi mesi Komanda, il nuovo assistente intelligente realizzato da Taskless, sta registrando un’adozione crescente in tutta Italia. Secondo i dati interni dell’azienda, nelle attività che lo hanno implementato l’intelligenza artificiale ha contribuito a recuperare in media oltre 20.000 euro l’anno in ordini che prima venivano persi a causa di chiamate senza risposta o gestite in fretta. Il problema di sempre: troppe chiamate, troppo caos, troppe occasioni perse Per chi lavora con asporto e delivery, le ore di punta sono un campo di battaglia: il telefono squilla senza sosta mentre si gestisce sala, cassa, clienti in attesa, personale da coordinare e messaggi WhatsApp da cui arrivano ordini urgenti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it