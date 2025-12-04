Tari ad Arezzo | aumenta ritarda e ti arriva quando gli pare

Arezzo – Ci risiamo: la TARI è come un temporale d’agosto. Arriva quando meno te l’aspetti, ti rovina i piani, e quando te ne accorgi sei già fradicio e in ritardo Quest’anno, oltre ai soliti rincari che levano l’appetito, a molti aretini l’avviso è arrivato con la scadenza per il giorno dopo. A qualcuno, addirittura, dopo la scadenza! Roba che anche Nostradamus, con tutti i suoi calendari, avrebbe grattato la testa. Chi ha chiesto lumi all’ufficio tributi racconta che la responsabilità sarebbe stata scaricata sul servizio postale privato cui il Comune si è affidato: «Noi si manda, poi lui se la prende comoda. 🔗 Leggi su Lortica.it

