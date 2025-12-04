Target Fegato 2025 | nuove sfide emergenza alcol e progressi nelle cure epatiche

Il congresso ha delineato l'evoluzione delle patologie del fegato in Italia, tra crescente impatto dell'alcol, nuovi approcci terapeutici e innovazioni decisive per tumori e malattie autoimmuni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Target Fegato 2025: nuove sfide, emergenza alcol e progressi nelle cure epatiche

