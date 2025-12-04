Tanto cibo e intrattenimento a San Possidonio torna la Pcarìa e i Sapori di Una Volta

A San Possidonio torna la Festa che celebra la tradizione. Il Giorno dell'Immacolata, l'8 Dicembre, si rinnova l'antica magia della macellazione del maiale in piazza con un programma ricco di storia e gusto.La nebbia padana si dirada, lasciando spazio non solo al freddo frizzante dell'Immacolata. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Tanto cibo e intrattenimento, a San Possidonio torna la "Pcarìa e i Sapori di Una Volta"

