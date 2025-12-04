Tangenziale di Tirano pronta per le Olimpiadi? Quasi impossibile

Sondriotoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È sempre più difficile immaginare la tangenziale di Tirano completata in tempo per le Olimpiadi invernali, in programma il prossimo febbraio. La conferma arriva da una nota stampa diramata da Anas nel tardo pomeriggio di giovedì 4 dicembre, nella quale si riferisce del sopralluogo effettuato dal. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

