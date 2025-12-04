Tajani | Entro fine anno decreto per armi a Ucraina

"La posizione del governo è quella indicata dal Presidente del Consiglio, che io condivido. Prima della fine dell'anno si approverà il testo". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando alla Camera per un convegno sulla giustizia civile di Forza Italia a proposito del decreto Kiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

