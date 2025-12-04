Taiwan riaccende il confronto Giappone e Cina sull’orlo della rottura | premier nipponico Takaichi innesca la peggiore crisi diplomatica dal 2023

Le parole della Premier nipponica Sanae Takaichi, che il 7 novembre ha dichiarato in Parlamento come un ipotetico attacco cinese a Taiwan potrebbe costituire una "situazione di minaccia esistenziale" secondo la Legislazione per la Pace e la Sicurezza, autorizzando così il Giappone ad agire militarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Taiwan riaccende il confronto, Giappone e Cina sull’orlo della rottura: premier nipponico Takaichi innesca la peggiore crisi diplomatica dal 2023

Altre letture consigliate

“Pronti alla guerra”: la Cina minaccia il Giappone dopo le parole su Taiwan - Pechino minaccia Tokyo: “Pronti alla guerra” dopo le parole di Takaichi su Taiwan. Secondo blogsicilia.it

Cina e Giappone in rotta per Taiwan all'ombra della crisi americana - Le affermazioni della premier nipponica Takaichi sull’intervento di Tokyo in caso di attacco di Pechino contro l’isola espongono la storica rivalità ... Si legge su limesonline.com

Taiwan accende i toni fra Cina e Giappone - Le divergenze tra Cina e Giappone tendono a degenerare rapidamente, sfociando in insulti e tensioni politiche. Riporta internazionale.it

La nuova crisi tra Cina e Giappone - Lo scenario è instabile perché Pechino e Tokyo sono sui fronti opposti della sfida per ridefinire l’ordine di sicurezza internazionale ... Riporta repubblica.it

"Alta tensione tra Cina e Giappone? A Taiwan nessun conflitto a breve: Tokyo non è pronta, Pechino sta solo testando il terreno" - In sintesi, il Giappone non desidera aumentare la tensione, anche se la questione di Taiwan resta una linea rossa per molti paesi della regione. Da affaritaliani.it

Tensione tra Cina e Giappone, caccia nipponici decollano per drone cinese vicino a Taiwan. Pechino: “Non promettiamo di rinunciare alla forza per riprendere Taipei” - Da quando la neo premier nipponica ha dichiarato che un eventuale attacco armato cinese contro Taiwan rappresenterebbe per il ... Scrive quotidiano.net