Tagliola Fisica per i test di Medicina tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi al primo appello degli esami

Il paese che ha visto premiare solo qualche anno fa lo scienziato, Giorgio Parisi, con il Nobel per la Fisica, ha pochi studenti in grado di rispondere correttamente alle domande per il test di Medicina. È infatti tra il 10 e il 15% la percentuale dei promossi nelle tre materie al primo appello degli esami di Medicina. Un inquietante dato che emerge sulla base dei dati di alcuni atenei. Il quadro appare omogeneo, non ci sono grandi differenze territoriali sui voti. Gli esami per la seconda prova, fissata per il 10 dicembr e, sono già pronti, secondo notizie in possesso all'Ansa, e questo escluderebbe la possibilità di una seconda prova più abbordabile.

