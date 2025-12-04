Tagliare gli sprechi non basta Gli slogan fanno male alla sanità

"L’universalismo del Servizio sanitario nazionale (Ssn) non si difende con gli slogan né con l’eterna richiesta di “più risorse”, ma con scelte chiare, spesso difficili, sempre concrete.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Tagliare gli sprechi” non basta. Gli slogan fanno male alla sanità

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il sindaco Calcinari spiega: "Abbiamo messo più risorse di quelle previste, bisogna invece tagliare gli sprechi" . - facebook.com Vai su Facebook

“Tagliare gli sprechi” non basta. Gli slogan fanno male alla sanità - L’efficienza dipende da misure mirate e concrete: immaginare che 15 o 20 miliardi aggiuntivi possano riportare nel perimetro pubblico i 48 miliardi di servizi oggi acquistati nel privato è una pia ill ... Segnala ilfoglio.it