Tagli e pieghe ideali per chi ama sempre e comunque i capelli lisci

Morbidi, lucenti, facili da domare, i capelli lisci sono una delle “tele” più versatili quando si parla di acconciature e tagli. Al netto dell’inconveniente volume, spesso carente per chi sfoggia chiome dritte, con i capelli lisci si può sperimentare sia dal punto di vista del taglio sia da quello dell’acconciatura. Alcuni stili sono perfetti per valorizzare al massimo capelli dritti come spaghetti, donando subito un’aria elegante e curata senza grande sforzo. Capelli lisci, quali tagli scegliere. Tra i tagli ideali per valorizzare i capelli lisci c’è il blunt bob: sempre sinonimo di classe e minimalismo, è un taglio pari, pulito, spesso all’altezza della mandibola o poco oltre. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Tagli e pieghe ideali per chi ama, sempre e comunque, i capelli lisci

