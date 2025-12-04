Taekwondo | la Turchia sale in cattedra ai Mondiali U21 2025 Successo per Uzuncavdar e Aydogan

Va in archivio un’altra giornata di competizioni in quel di Nairobi, città del Kenya che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2025 d taekwondo riservati alla categoria Under 21. Quattro le gare andate in scena in questo day-2, due in campo maschile, due per quello femminile. Nella categoria -80 kg a spuntarla è stato l’iraniano Amirreza Gholami che, in finale, ha sconfitto l’iberico Mikel Fernandez Garcia. Al terzo posto si sono invece piazzati lo statunitense Isaiah Young e il neutrale Raman Turavinau. Nella prova della -73 kg femminile successo invece per la turca Side Yaren Uzuncavdar, oro dopo aver battuto l’haitiana Ava Lee, mentre sul gradino più basso del podio si sono accomodate l’altra combattente neutrale Polina Shvedkova e l’egiziana Malaj Ell-Hosseiny. 🔗 Leggi su Oasport.it

