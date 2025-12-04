Tadej Pogacar risponde | i rivali la gara più dura e la carbonara!

Abbiamo fatto un viaggio nel magico mondo di Tadej Pogacar per scoprire i lati nascosti del vincitore di quattro Tour de France, un Giro d’Italia e due Mondiali. Dagli obiettivi futuri alla sua personalissima ricetta della carbonara, passando per i rivali che teme di più e per un soprannome particolare che gli è stato affibbiato in Italia: uno dei più grandi ciclisti di sempre risponde alle domande del nostro G Deck ( guarda l'episodio completo ). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tadej Pogacar risponde: i rivali, la gara più dura e... la carbonara!

Scopri altri approfondimenti

Nils Politt torna sui problemi fisici di Tadej Pogacar al Tour de France 2025. - facebook.com Vai su Facebook

Paolo #Bellino risponde al campione del mondo Tadej #Pogacar: «Vuole un #Giro ad agosto o settembre: la corsa rosa non si tocca». tuttobiciweb.it/article/176477… Vai su X

Pogacar su Evenepoel: "Un avversario in più se dovesse fare la Milano-Sanremo" - Roubaix: "Non ho ancora scelto le gare del 2026, ma a quelle due ci tengo" ... Scrive msn.com

I rivali cambiano, ma Pogacar c’è sempre (proprio come faceva Merckx) - Complice una giornataccia di freddo e pioggia, Pogacar ha tenuto a freno la sua infinita fantasia e ha fatto prevalere la razionalità. Come scrive gazzetta.it

Tadej Pogacar preoccupato da Evenepoel: “Mi spaventa che possa fare ancora meglio” - Tadej Pogacar è stato ancora una volta il dominatore assoluto della stagione ciclistica. Lo riporta oasport.it

Il Tour de France è durato una salita: Pogacar fa a brandelli i rivali sull’Hautacam, maglia gialla blindata - Fa un altro sport anche rispetto a Vingegaard, che pure è molto più forte degli altri ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Pogacar si scontra con l’ammiraglia di Vingegaard al Tour: “Ha frenato all’improvviso senza motivo” - Tadej Pogacar poco prima del via della 18ª tappa del Tour de France si è scontrato con l’ammiraglia della Visma, il team del suo rivale Vingegaard: “Sto bene, eravamo molto vicini e ha frenato ... Scrive fanpage.it

Mondiali di ciclismo 2025, Tadej Pogacar l'ha rifatto - Tadej Pogacar ha vinto per la seconda volta di fila i Mondiali di ciclismo dopo aver pedalato da solo per 66 chilometri. ilfoglio.it scrive