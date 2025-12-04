Tacconi | Maradona lo hanno lasciato crepare solo come un cane Se n’è andato senza amore un po’ ci ha messo del suo
Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus che recentemente è stato male, intervistato da Repubblica a firma Maurizio Crosetti. Parla ovviamente anche di Maradona. A proposito di argentini: il più grande di tutti, poco più di un mese prima le aveva infilato il più incredibile calcio di punizione che mente umana ricordi: 3 novembre 1985, punizione in seconda di Maradona a decidere Napoli-Juve. «Fu un onore prendere un gol del genere da Diego: dopo quattro decenni se ne parla ancora, siamo diventati immortali insieme. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
