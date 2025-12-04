Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "I contratti di filiera, frutto del lavoro decennale sulla filiera del tabacco, sono un modello organizzativo solido e competitivo, capace di introdurre innovazione e dare forza a tutti gli attori del settore. In Italia abbiamo compiuto passi da gigante, creando un sistema di regole e un modello produttivo riconosciuto. L'Europa rischia di farci tornare indietro e mettere a rischio il futuro della filiera”. Lo ha affermato Cesare Trippella, presidente di Filiera tabacchicola italiana e director Eu value chain & external engagement, Philip Morris Italia, all'incontro avvenuto a Roma ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tabacco, Trippella (Filiera tabacchicola italiana): "Rischio di arretrare con politiche europee"