Tabacco Scordamaglia Filiera Italia | Ue interviene alla cieca con misure fallimentari

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - "Bruxelles interviene alla cieca, senza distinguere tra prodotti realmente dannosi e quelli a riscaldamento, e insiste su misure fiscali che altrove hanno già fallito". Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, commenta così la revisione europea sulla tassazione dei prodotti del tabacco, tema che secondo gli esponenti del settore rischia di penalizzare “una filiera che in Italia conta oltre 44 mila addetti e migliaia di aziende agricole, riconosciuta per qualità e sostenibilità”. Al convegno ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere', oggi a Roma, Scordamaglia ha ricordato come "nei Paesi dove la tassazione è molto alta si favoriscono comportamenti criminali: in Francia il contrabbando cresce ogni anno". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tabacco, Scordamaglia (Filiera Italia): "Ue interviene alla cieca con misure fallimentari"

