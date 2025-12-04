Tabacco Rapporto Maciste | per mercato illecito rapida trasformazione digitale
Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Un mercato illecito sempre più digitale, frammentato e difficile da intercettare. È il quadro che emerge dall'analisi del Tavolo M.A.C.I.S.T.E. promosso dalla Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare” Maciste e dedicato all'evoluzione del commercio illecito dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche in Europa e in Italia. Durante il panel “La difesa del Made in Italy attraverso la lotta all'illecito: il caso dei tabacchi”, tenutosi oggi presso la sede Coldiretti nell'ambito del convegno “Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere”, è stato sottolineato come le tradizionali rotte criminali si stiano integrando con nuove piattaforme di distribuzione online, generando effetti profondi su gettito fiscale, legalità, salute e occupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
