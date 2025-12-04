Tabacco Nevi FI | Più aumenta la tassazione più aumenta l' illecito

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Sul tabacco “vediamo che più aumenta la tassazione, più cresce l'illecito. Dobbiamo far capire in Europa, attraverso i nostri gruppi parlamentari, che la strada è un'altra: quella italiana, dove il livello di illecito è il più basso e dove esiste un equilibrio virtuoso nella filiera” tabacchicola “che parla anche di salute dei cittadini, riduzione del danno e delle altre questioni in discussione in Europa”. Lo ha detto Raffaele Nevi, segretario Commissione agricoltura della Camera, intervenuto all'evento ‘Crescita sostenibile e competitività del Made in Italy: opportunità e sfide per le nostre filiere', a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tabacco, Nevi (FI): "Più aumenta la tassazione più aumenta l'illecito"

